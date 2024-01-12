Байден не одразу погодився на удари по хуситах – Politico

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про застосування військової сили проти хуситів в Ємені не відразу. Спочатку Білий дім намагався на дипломатичному рівні залагодити конфлікт.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Видання зазначає, що перші кроки до військової відповіді почали обговорюватися ще 1 січня. Тоді Байден все ще перебував у відпустці на Сент-Круа, він спілкувався зі своєю командою з національної безпеки в перший ранок 2024 року і був готовий обговорювати можливість застосування сили.

Адміністрація Байдена працювала відразу на два фронти. На дипломатичному рівні Байден наказав активніше домогтися резолюції ООН, а з військового - Пентагон мав розробити варіанти удари у відповідь по хуситах.

Те, що США більше тижня чекали, щоб завдати силового удару, свідчить про бажання Байдена вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і уникати втягнення США у нову війну на Близькому Сході.

Джерела Politico зазначають, що перші варіанти військових атак були розроблені в США ще в перший тиждень грудня. Але тоді посадовці з адміністрації Байдена погодилися, що ще не час для ударів. У Вашингтоні були хвилювання, що удари по хуситам, яких підтримує Іран, спровокує Тегеран, а війна Ізраїлю та ХАМАС ризикує перерости у регіональний конфлікт.

Як повідомляє видання, під час зустрічі 1 січня Байден доручив своїй команді оприлюднити останнє попередження разом із міжнародними партнерами перед тим, як розпочати військові дії. 3 січня США та інші 13 країн опублікували заяву, в якій попередили, що хусити відчують "наслідки" у разі продовження атак на комерційні судна.

У вівторок, 9 січня, єменські хусити здійснили найбільшу атаку, що і стало переломним моментом. Тоді Байден знову отримав військові варіанти дій і вирішив, що настав час для відповіді. Він доручив главі Пентагону Ллойду Остіну, який досі перебуває у лікарні, зайнятися організацією.

Politico додає, що після атаки представники США заявили, що, хоча вони ще не бачили відповіді хуситів, вони готові до таких подій.