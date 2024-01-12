В ЄС розлючені майбутньою відставкою Мішеля з поста президента Євроради – ЗМІ

Дипломати та посадовці Євросоюзу розкритикували рішення президента Європейської ради піти у відставку та балотуватися до Європарламенту. Про це пише Politico з посиланням на шістьох дипломатів та трьох посадовців ЄС, повідомляє Європейська правда.

В матеріалі йдеться, що в той час, як Європа має дві великі війни на порозі, відставка Мішеля з однієї з найважливіших посад в інституціях ЄС розглядається як сигнал того, що він більше дбає про свої майбутні перспективи, ніж про сьогоднішню роль.

За словами співрозмовників видання, несподівана заява бельгійського посадовця про відставку може призвести до конфлікту інтересів, оскільки Мішель балотуватиметься на одну посаду, одночасно обіймаючи іншу.

Як наслідок, дипломати й політики запитують, чи не було б краще, якби він не пішов у відставку одразу після європейських виборів у червні, або навіть раніше.

Один дипломат ЄС, який висловився на умовах анонімності, заявив, що бельгійський лідер вчинив "нещиро і нешанобливо стосовно ролі Євроради".

Близький до Мішеля посадовець наголосив, що лідерів ЄС не захопили зненацька і що їх проінформували якомога швидше, коли деяких з них він поінформував безпосередньо, інших – опосередковано.

Але один із посадовців ЄС у розмові з Politico спростував цю версію подій, заявивши, що глава Євроради обговорив своє рішення лише зі своїм приятелем, президентом Франції Емманюелем Макроном, а іншим європейським лідерам просто надіслав електронного листа, що "всіх їх розлютило, і небезпідставно".

"Держави-члени не були заздалегідь проконсультовані щодо рішення Мішеля. Очевидно, що вони не були задоволені тим, що їх поінформували одночасно з тим, як про це почали повідомляти ЗМІ" , – розповів виданню неназваний дипломат.

Існують побоювання щодо того, чи буде глава Євроради використовувати атрибути своєї нинішньої посади, наприклад, персонал і бюджет, для агітації, сказали два посадовці з ЄС, тому посадовці ламають голову над тим, як впоратися з ситуацією, що склалася.

Проєкт інструкції, підготовлений юридичною командою Євроради, з яким ознайомилося видання, намагається уникнути подібних конфліктів, стверджуючи, що бюджет або персонал "не можуть бути використані для діяльності, пов'язаної з виборчою кампанією".

За словами одного з дипломатів, наразі лідери ЄС неохоче продовжують дискусію щодо так званого "Стратегічного порядку денного", на обговоренні якого наполягав Мішель, оскільки значна частина цих законів стосується Європарламенту, а бельгієць, швидше за все, буде його депутатом.

Водночас провідний німецький соціал-демократичний депутат Європарламенту Єнс Гайєр закликав главу Євроради піти у відставку вже зараз, назвавши крок глави Євроради "потуранням егоїзму", що робить "необхідним його відставку". Колегу також підтримала бельгійська соціалістка та депутатка Європарламенту Кетлін ван Бремпт.

Втім, близький до нього посадовець повідомив, що Мішель не має наміру достроково йти у відставку, адже розраховує бути повністю залученим як президент Євроради.