РФ намагається створити військово-морську базу в Абхазії – Буданов

За даними розвідки, через українські атаки на військовий флот Росії окупанти намагаються створити військово-морську базу в Очамчире в Абхазії – це територія Грузії, яку окупувала Росія. ﻿﻿ Про це йшлося в інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданов французькому виданню Le Monde, повідомляє Українська правда.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії" , – сказав Буданов.

За словами Буданова, північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.

Крім того, морські експортні коридори, які дуже важливі для української економіки, знову функціонують, навіть попри ризики через війну.

Нагадаємо, торік стало відомо, що Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі окупованої РФ грузинської Абхазії. Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що для України будь-який корабель з прапором Військово-морського флоту Росії буде "законною ціллю".