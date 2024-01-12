Кількість атак окупантів на лівобережжі Херсонщини зменшилася в 4 рази – ЗСУ

За минулу добу кількість штурмів росіян на лівому березі Дніпра зменшилася у чотири рази. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За її словами, минулої доби у лівобережжі Херсонської області було зафіксовано три ворожі штурми. Це в чотири рази менше, ніж було раніше, коли росіяни намагалися штурмувати по 10-12 разів на добу.

Гуменюк зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на лівому березі Дніпра, досить результативна.

"За вчорашню добу там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць - це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема такі як "Гіацинт" , - розповіла речниця.

Вона також повідомила про знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження паливо-мастильних матеріалів окупантів та польового пункту боєпостачання.