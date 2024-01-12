Українські аграрії отримають від США 270 млн грн на розвиток елеваторів

США виділяють за програмою USAID Агро 270 млн грн співфінансування українським агрокомпаніям на розвиток елеваторних потужностей. Про це заявили в міністерстві аграрної політики та продовольства, повідомляє ЛігаБізнес.

За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування з бюджетом від 18 млн грн до 36 млн грн кожен.

Проєкти збільшать обсяги та час зберігання зернових та технічних культур, а потужності з сушіння та доопрацювання зерна збережуть якість продукції.

Очікується, що не менш як 70 мікро, малих та середніх агровиробників (ММСП) отримають послуги з доопрацювання, сушіння та/або зберігання зерна.

Не менше ніж на 20 000 тонн на рік збільшиться надання послуг ММСП зі зберігання зерна та/або не менше ніж на 50 000 тонн на рік послуг з сушіння зерна.

Не менш як 50% від загальної кількості наданих послуг з доопрацювання, сушіння та/або зберігання зерна отримають агровиробники, які мають в обробці землі площею менше ніж 500 га.

Програма USAID Агро вже приймає заявки від українських компаній та підприємств, які надають послуги з доопрацювання та зберігання сільськогосподарської продукції, мають елеваторні потужності, розробили або почали розробляти проєктну документацію.