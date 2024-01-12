Медведєв під час візиту Сунака до України пригрозив війною Британії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розлютився через візити прем′єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва та почав погрожувати оголошенням війни, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Медведєв у Telegram.

"Британський прем'єр Ріші Сунак приїхав до Києва для підписання "історичної угоди у сфері безпеки". Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода? (за твердженнями пропаганди РФ – ред.)"

Він назвав британців "нахабними" та "одвічними ворогами", а також почав погрожувати, що начебто "розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни" Росії.

Що було раніше:

12 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва, передбачається, що він оголосить про надання Україні 2,5 млрд фунтів.