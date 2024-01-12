Зимовий наступ військ РФ зазнає невдачі – Сирський

Командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Армія Інформ.

"Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі" , — сказав Сирський, відповідаючи на питання стосовно провалу наступальних дій РФ.

"Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені" , — додав він.

Проте, командувач Сухопутних військ зазначає, що противник продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього.

Раніше Сирський заявляв, що війська РФ ведуть підготовку до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку і переміщують підрозділи "Шторм" та здійснює формування штурмових рот.