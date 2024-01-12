У США демократи відкинули вимоги Джонсона для розблокування допомоги Україні

Демократи Сполучених Штатів Америки відмовилися приймати умови спікера Палати представників Майка Джонсона для схвалення нового фінансування допомоги Україні. Про це повідомляє видання The Hill, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон кілька днів тому заявив, що республіканці не підтримуватимуть жодної допомоги Україні, якщо вона не супроводжуватиметься новими нормами щодо охорони кордонів. Зокрема, такі норми передбачають будівництво нової стіни на кордоні з Мексикою, як цього хотів експрезидент Дональд Трамп.

"Наближається прикордонна битва" , - заявляв Джонсон.

Демократи Палати представників США, які підтримують виділення нових коштів на охорону кордону, але виступають проти таких жорстких обмежень, швидко відповіли на шантаж з боку Джонсона.

Як пише видання, члени Демократичної партії зазначили, що не підтримають будь-який пакет, до якого входитимуть подібні міграційні обмеження, якщо Джонсон винесе його на голосування.

"Це було б безглуздо. На жаль, якби вони (республіканці - ред.) так вчинили, це було б на шкоду Україні" , - заявив член Палати представників від демократичної партії Марк Покан.

При цьому, за інформацією The Hill, представники Демократичної партії попередили, що вони ніколи не підтримають пакет заходів щодо України, що включає нову стіну на кордоні з Мексикою.

"Для мене і, гадаю, для більшості з нас це не має сенсу" , - сказав член Палати представників Хуан Варгас.

Ще один член Палати Рауль Гріхальва зазначив, що стіна на кордоні була для республіканців політичним символізмом і її будівництво – марна трата грошей.