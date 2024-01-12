Україна та Британія підписали угоду про безпекові зобов'язання

Президент України та прем’єр Британії підписали двосторонню безпекову угоду, повідомляє Європейська правда.

Документ, що має назву "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії" підписали лідери двох країн після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами Групи семи та державами, що до них приєдналися.

Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО, повідомив після підписання президент Зеленський.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема, з Британією, то війна би не почалася" , – переконаний він.

Ріші Сунак зі свого боку наголосив, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна". Британський прем’єр наголосив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.

Лідери також повідомили, що в угоді прописаний термін її дії – десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зопов’язань завершитья і буде інкорпорована в систему НАТО.