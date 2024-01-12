Спецпредставник США з питань відновлення України прибула до Києва

Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер перебуває у Києві, повідомляє Європейська правда.

Про це спершу повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк опублікувала фото зустрічі спецпредставниці на київському вокзалі, зазначивши, що з нею прибули також керівники кількох американських приватних компаній.

A very warm welcome to Kyiv to @SpecRepUkraine Penny Pritzker and U.S. private sector CEOs. Today we will have meetings focused on accelerating U.S. business investment in Ukraine for the recovery. pic.twitter.com/7p3sasiDt2 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 12, 2024

"Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", – зазначила посол.

Близько 16 години Пенні Пріцкер розповіла, що делегація вже провела зустріч з віцепрем’єром з питань відбудови Олександром Кубраковим і йшлося про "практичні кроки для збільшення українського експорту і відновлення життєздатності її економіки".

Thank you @OlKubrakov for a substantive discussion with Ukrainian officials and private sector reps on practical steps to increase Ukraine’s exports and restore its economic vitality, a crucial counterpoint to Russia’s aggression. pic.twitter.com/dbWZDtC25A — Special Representative Penny Pritzker (@SpecRepUkraine) January 12, 2024

Перед цим Пріцкер зустрілася у Варшаві з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським та підняла питання у тому числі про триваюче блокування кордону польськими перевізниками.

За кілька днів до приїзду Пріцкер в Україну відбулася її дистанційна зустріч з міністеркою економіки України Юлією Свириденко за участі послів України та США.

Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати призначили ще одного спецпосадовця з питань України – радника з інфраструктурних проєктів, який буде базуватися у Києві. На цю посаду призначили Роберта Мерінера.