ОВА: Росіяни скинули керовану авіабомбу на Авдіївку, загинула людина
Одна людина загинула внаслідок російського авіаудару по Авдіївці на Донеччині 12 січня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
Зазначається, що близько 13 години у п'ятницю росіяни скинули на місто керовану авіабомбу та поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка.
Крім того, ворог із "Градів" обстріляв Нью-Йорк – там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і 3 багатоповерхівки.
"Ми продовжуємо евакуацію жителів прифронтових міст і я прошу всіх скористатися цією можливістю — збережіть життя собі та своїм близьким!".