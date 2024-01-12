Зеленський: В полоні у єменських хуситів перебувають четверо українців
У полоні у єменських хуситів перебувають четверо українських моряків, однак Україна вже працює над їх звільненням, повідомляє Ділова столиця.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
"Зараз четверо наших моряків перебувають у полоні в хуситів", — повідомив Зеленський.
Він наголосив, що Україна буде працювати над їх поверненням.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, здійснив робочий візит до Києва, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі сторони підписали довгострокову безпекову угоду, яка буде діяти протягом 10 років з можливістю пролонгації, або до моменту вступу України до НАТО.