Зеленський та Сунак уточнили деталі двосторонньої угоди з безпеки

Прем’єр Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський уточнили деталі двосторонньої безпекової угоди між нашими країнами, зокрема в частині щодо можливого нового нападу Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це вони заявили на пресконференції у Києві 12 січня після підписання угоди.

Сунак пояснив суть безпекових зобов'язань, передбачених угодою.

"Перше, що загалом робить ця угода – вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас зараз є. Друге – гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми лишаємося з Україною", – сказав Сунак.

Прем’єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

"У разі, якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов’язання", – заявив Ріші Сунак.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації з партнерами у разі повторення російської агресії.

"Це формалізоване зобов’язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно з цією угодою", – сказав Зеленський.

"Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ", – додав він.

Оновлено: Згідно з опублікованим текстом угоди, "у разі збройного нападу Росії на Україну, на запит будь-якого з учасників учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії".

Як повідомлялося, Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Також Сунак повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.