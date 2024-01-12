У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України на 4,6% у 2024 році

За підсумками 2023 року Мінекономіки оцінює зростання ВВП на рівні 5%, у 2024 році міністерство прогнозує зростання ВВП на 4,6%, а інвестицій - на 29,6%, повідомляє Економічна правда.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, процес прогнозування здійснюється в реальному часі в умовах високого ступеня невизначеності. Так, у 2024 році прогнозується зростання ВВП на 4,6%.

"Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що сформує найбільший позитивний внесок серед компонентів у зростання ВВП. На другому місці - приватне споживання" , - заявили в міністерстві.

За словами Мінекономіки, також передбачається подальше поступове відновлення виробництва.

Так, зростання вартісних обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на 9%, імпорту товарів та послуг - на 5,9%.

Нагадаємо:

Зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,4%, а у 2025-му - 2,7%, що є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.

При цьому Світовий банк оцінив зростання ВВП України у 2023 році в 4,8%. У 2024 році зростання економіки очікується на рівні 3,2% (у жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання на 4%).

Прогноз зростання економіки України у 2025 році збережено на рівні 6,5%.