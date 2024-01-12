Генштаб: Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога

За добу на фронті відбулось 68 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника".

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисники відбили 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисники відбили 5 атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.