Увечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу

Увечері 12 січня у низці областей України оголосили повітряну тривогу пов'язану з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Харківська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

О 19:37 повітряні сили повідомили, що зафіксували виліт Ту-22м3 з Шайковки (Калузька обл).