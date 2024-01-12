ЗМІ: Спецслужби Росії за допомогою антивакцинаторів вербували польських солдатів
Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело обшуки у групи антивакцинаторів. Вони могли працювати на російські спецслужби, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Kresy.pl.
Зазначається, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки увійшли до квартир кількох людей. Насамперед це юристи та активісти, які виступали проти політики санітарних обмежень під час пандемії Covid-19.
Вони також надавали юридичні консультації людям, яким якимось чином нашкодили обмеження або карантин.
Під час санітарного режиму ця організація допомагала офіцерам силових структур, зокрема солдатам, поліцейським і пожежникам, які відчували, що зазнали дискримінації через фактичний примус до вакцинації проти Covid-19.
Роль спецслужб РФ у цій справі
Видання пише, що у 2021 році окремими особами велася підготовка з метою позбавлення незалежності, відокремлення частини території або зміни конституційного ладу Республіки Польща.
Агентство внутрішньої безпеки і прокуратура розслідують записи в соціальних мережах від березня 2022 року, які закликали солдатів не підкорятися наказам і ображали президента, прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я.
Також зазначається, що польські силовики провели обшуки у квартирах проросійських активістів.
"Російські спецслужби, під виглядом участі в "антищеплювальних" організаціях, створювали мережу, яка вербувала польських солдатів, налаштовувала їх проти своїх командирів і підбурювала до вчинення диверсій", - написало видання.
Шпигуни РФ у країнах Європи
Раніше повідомлялось, що у Польщі визнали винними членів шпигунської мережі - 14 громадян Білорусі, України та Росії. Вони готували диверсії на користь Москви.
Також поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.