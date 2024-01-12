Зеленський прокоментував безпекову угоду з Британією

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що на основі безпекової угоди з Великою Британією Україна працюватиме і з іншими партнерами, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

"Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість "Великої сімки" щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Дякую Великій Британії та особисто пану Прем’єр-міністру Сунаку за першість і лідерство" , — підкреслив Зеленський.

Президент відзначив, що фінансова підтримка стосуватиметься різних аспектів оборони держави протягом 10 років.

"Ми зафіксували обсяг фінансової підтримки на цей рік 2,5 млрд фунтів і загалом на час дії угоди – а це 10-річний термін – кожного року буде вагомий обсяг підтримки – це зброя, підтримка нашого оборонного сектору, робота наших розвідок, санкції проти Росії, робота щодо російських активів, захист від російських ударів кіберпростору – усе, що стосується сучасних технологій" , — сказав український лідер.

Зеленський додав, що на основі цієї угоди з Британією, Україна працюватиме з іншими партнерами заради двосторонніх угод.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, здійснив робочий візит до Києва, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі сторони підписали довгострокову безпекову угоду, яка буде діяти протягом 10 років з можливістю пролонгації, або до моменту вступу України до НАТО.

Після оголошення про угоду заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Великій Британії війною.