США та Британія провели другий раунд ударів по Ємену

Сполучені Штати Америки та Британія провели другий раунд ударів по Ємену. Під атакою перебували об'єкти хуситів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський у Twitter.

"Ввечері в четвер (за місцевим часом - ред.) американські та британські сили завдали другого раунду ударів, атакувавши 12 локацій хуситів" , - наводить журналіст слова Сімса.

При цьому Сімс уточнив, що такі удари відбулися після того, як США та Британія вразили 60 цілей у 16 місцях.

Що передувало

Нагадаємо, хусити останні кілька місяців неодноразово намагалися атакувати цивільні судна в Червоному морі. Також під їхні удари потрапляли кораблі США і не лише.

У відповідь американські та британські військові сьогодні, 12 січня, вночі завдали серію ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами.

За інформацією Білого дому, у Вашингтоні все ще оцінюють наслідки таких ударів.

Як зазначав міністр збройних сил Британії Джемс Хіппі, нові удари по Ємену поки що завдавати не планують.