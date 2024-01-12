Прем'єр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок, 15 січня, планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, аби, серед іншого, обговорити прийдешній візит до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив 12 січня в інтерв’ю польським ЗМІ, зокрема телеканалу TVN24.

За словами Туска, він у момент нинішньої політичної кризи, пов’язаної із затриманням засуджених екскерівників МВС Польщі, "звернувся до пана президента з пропозицією зустрітися якомога швидше, віч-на-віч".

Прем’єр Польщі додав, що на зустрічі з Дудою хоче "обговорити деталі й характер" свого візиту до Києва, який, сказав Туск, відбудеться "найближчими днями".

"Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві", – наголосив він.

"І я дуже хочу, щоб українські питання, війна і ширше питання безпеки, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб не тільки президент і прем'єр-міністр, але й польська держава в цілому діяла солідарно в цих питаннях", – додав Туск.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.

Минулого тижня голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення двосторонніх проблем.