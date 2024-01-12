У Київській області ППО працює по "Шахедах": чути вибухи у Києві

Росіяни увечері 12 січня запустили ударні БпЛА по Україні з півночі, на Київщині та в столиці працює ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Київська ОВА, Повітряні сили, Віталій Кличко.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

О 23:33 Повітряні сили закликали мешканців Ірпеня перебувати в укриттях. Кореспонденти УП чули звуки вибухів у Києві.

Оновлено: Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи на околицях столиці. Працює ППО.