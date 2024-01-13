У центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи: що відомо
В окупованому росіянами Бердянську пролунали вибухи, повідомили у міській військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Бердянська МВА, мер Мелітополя Іван Федоров, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, місцеві канали.
За даними МВА, гучний вибух пролунав у центрі міста.
Пізніше Федоров та місцеві телеграм-канали наголосили, що лунали декілька вибухів, а над містом видно дим.
За даними Андрющенка, вибухи були також в районі порту, після чого окупанти оголосили тривогу.
Пряма мова Федорова:
"Вся Україна "тривожилась", окуповані території вирішили не відставати.
Мешканці курортного міста повідомили про звуки вибухів, після яких в кількох районах видно дим".
Пряма мова Андрющенка:
"Вибухи в районі порту. Можливо російське ППО.
Збиває ще одним судном наші ракети".