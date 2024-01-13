ОВА: На Полтавщині нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку

На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі Полтавської області упала ракета, яка не розірвалася, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Полтавська ОВА.

Зазначається, що ракета впала під час ранкового масованого ракетного удару росіян.

На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася.

Постраждалих немає, пошкоджено господарчу споруду.

Нагадаємо:

Вранці 13 січня у всіх областях країни була оголошена повітряна тривога - з літаків Ту-95МС були пуски крилатих ракет. Близько 7.00 винищувачі МіГ-31К запустили "Кинджали".