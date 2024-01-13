У НАТО скептично оцінюють наміри Трампа вивести США з Альянсу

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане у відповідь на питання, чи становить небезпеку для НАТО експрезидент США Дональд Трамп, заявив, що Америка зараз як ніколи потребує союзників, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав напередодні в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24.

За словами Джоане, в кожній країні є "своя демократична гра", тож потрібно "набратись поваги й терпіння, аби побачити, що вирішить американський народ".

"Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де у них найбільше союзників в одній організації", – зауважив він.

"У цьому складному світі, де зростає роль Китаю, де Китай, Росія, Північна Корея та Іран створюють дуже складні альянси, США вкотре за останні 75 років усвідомлюють, наскільки цінними глобально є альянси НАТО та Америки", – додав заступник генсека Альянсу.

Джоане також висловив упевненість, що після передвиборчого періоду ситуація "буде розвиватись у порядку конструктивної логіки", натякаючи, що в разі перемоги Трампа на виборах у США його дії не будуть відповідати попередній риториці.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Дональд Трамп на посаді президента США заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.