Масована атака 13 січня: Росія випустила 40 ракет та БпЛА

У ніч на 13 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Україні, застосувавши 40 цілей – крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА, з них 8 знищені силами ППО. Більшість не влучили завдяки роботі українських систем РЕБ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – РФ;

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – РФ;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область – РФ).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди!

Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки!

Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики".