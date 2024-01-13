Тимошенко розповіла, яких скандальних норм не буде у новому законі про мобілізацію

Кабінет міністрів Украіни відкликав із Верховної ради законопроект про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Очікується, що до парламенту подадуть допрацьований документ, який депутати зможуть ухвалити вже за кілька тижнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

За її словами, депутатам разом з військовим керівництвом все ж таки вдалося знайти рішення, які дозволять вже тепер у справедливий спосіб провести мобілізацію.

Також доопрацьований закон дасть змогу провести ротацію і демобілізацію тих військових, які понад 18 місяців провели на передовій.

За її словами, серед змін, які з’являться у доопрацьованій версії - не буде антиконституційних та репресивних норм.

Зокрема, "не потрібно буде протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації усім чоловікам від 18 до 60 років обов'язково з'являтись до військоматів і реєструватися".

Тимошенко запевняє, що нікого не вноситимуть до реєстрів боржників й, відповідно, не буде блокування майна та рахунків.

Також не буде астрономічних штрафів та пониження в правах за невчасну явку до ТЦК.

Крім того, збережуться чинні норми - не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів. Студенти й аспіранти, які послідовно здобувають освіту з нижчого до вищого рівня, матимуть відстрочку.

За словами Тимошенко, вдалося відстояти й соціально важливі норми.

"Ніхто більше пальцем не буде чіпати людей із третьою групою інвалідності… ніхто не буде чіпати і, я думаю, випустять вже нарешті за межі держави, багатодітних батьків, у яких більше трьох неповнолітніх дітей, а також чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або важкохворими батьками" , - розповіла політик.

Також залишається відстрочка для всиновителів, опікунів та прийомних батьків.

"Українцям цього не треба. Нам потрібна єдність і саме тому ми все це з вами зупинили. І якщо ми й далі не робитимемо трагічних помилок, все в Україні буде добре й все буде Україна" , - наголосила Тимошенко.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.