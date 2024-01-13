ОВА: У Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків

Російські окупанти вранці 13 січня під час масованої ракетної атаки влучили у Дніпрі, постраждалих немає, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Дніпропетровська ОВА, ОГП.

"Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо.

Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося.

Дякую оборонцям неба! Їхня робота допомогла уникнути більших наслідків".

Перед цим військові повідомили про збиття двох ракет у Криворізькому районі.

Також 13 січня вранці ворог здійснив удар по місту Шостка Сумської області.

За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22.

Внаслідок атаки окупантів отримала поранення мирна мешканка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.