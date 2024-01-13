Новий голова МЗС Франції прибув з візитом до Києва
До Києва з візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ Франції.
"Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", - пише пресслужба.
Як відзначив міністр, допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням.
"Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - заявив очільник МЗС Франції.
Чого очікувати від візиту
Як писало Le Figaro, в Києві міністр зустрінеться з президентом Володимиром зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.
Спочатку візит в Україну ув запланований з ексміністром Катрін Колоною, втім Сежурне було призначено замість неї.
Варто також нагадати про те, що 8 січня у відставку з посади прем'єр-міністра подала Елізабет Борн, а вже на наступний день, 9 січня, лідер Франції Еммануель Макрон призначив на її посаду 34-річного міністра освіти Габріеля Атталу.