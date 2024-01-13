Росіяни сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський

Російські окупанти сконцентрували зусилля на Донеччині, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Тарнавський у Telegram.

"Знову активізація ворога - 59 бойових зіткнень за добу та 42 авіаційних удари. Вчора загарбники сконцентрували зусилля на Донеччині.

Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних БпЛА. Останніх наші воїни знищили аж 56 одиниць.

Окрім того, в окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М1".

За даними Тарнавського, на Таврійському напрямку росіяни втратили 338 вояків та 80 одиниць техніки.

Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.