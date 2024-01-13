Кулеба та голова МЗС Франції провели переговори: про що домовилися

Міністри закордонних справ України та Франції під час візиту останнього в Київ 13 січня провели двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності, повідомляє Європейська правда.

Про це Дмитро Кулеба заявив на спільному брифінгу із французьким колегою Стефаном Сежурне.

За словами голови українського МЗС, сторони обговорили "подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів". Також Париж і Київ торкнулись двосторонньої оборонної співпраці.

"Сьогодні ми домовились, що працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній насамперед в юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якомога більше зброї", – додав Кулеба.

Ще однією темою переговорів став рух України до ЄС і НАТО. Українській міністр сказав, що із французьким колегою скоординували позиції на саміті Альянсу у Вашингтоні та подальші кроки для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Ми домовились про те, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху", – підкреслив він.

Серед інших тем спілкування Кулеби й Сежурне були питання заморожених активів Росії та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Як повідомлялось, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва. Це перший закордонний візит міністра на цій посаді.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн. Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.