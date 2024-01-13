ОВА: Через ракетний удар по Сумщині без тепла залишилися 12 тисяч квартир

Унаслідок ворожого ракетного удару по Шостці Сумської області зазнав пошкоджень інфраструктурний об’єкт, через що без теплопостачання залишилися 12 тис. квартир, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Починаючи з 7.30 ранку, ворог завдав ракетних ударів по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано 7 вибухів. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання" , — йдеться у повідомленні.

З резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях.

За даними Оперативного командування Північ у Шостці було зафіксовано сім "приходів". Мова йде про ракетний удар. А регіональна прокуратура уточнила, що, за попередніми даними, росіяни застосували надзвукові крилаті ракети Х-22.

В результаті обстрілу травмовано 47-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків. На місці події продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.