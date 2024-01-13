Bloomberg: На виборах на Тайвані перемагає представник демократів
На Тайвані закрились виборчі дільниці. Відповідно до попереднього підрахунку, із 40,1% лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП), повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Станом на, 14:31, звіти подали 99% виборчих дільниць острова.
Під час президентських перегонів виборці обирали між:
- нинішнім віцепрезидентом Лаєм Цінде з правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП);
- мером міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан;
- лідером молодої Тайванської народної партії Ке Веньчже.
"На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році", - пояснює видання.
Вибори на Тайвані
На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.
11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.