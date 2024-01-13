Bloomberg: На виборах на Тайвані перемагає представник демократів

На Тайвані закрились виборчі дільниці. Відповідно до попереднього підрахунку, із 40,1% лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на, 14:31, звіти подали 99% виборчих дільниць острова.

Під час президентських перегонів виборці обирали між:

нинішнім віцепрезидентом Лаєм Цінде з правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП);

мером міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан;

лідером молодої Тайванської народної партії Ке Веньчже.

"На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році" , - пояснює видання.

It’s just after 7:30 p.m. in Taipei (with a little over 80% polling stations counted) https://t.co/fFzGb2TWj5 https://t.co/q8yB5vGzJi pic.twitter.com/RYV6yj876x — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) January 13, 2024

Вибори на Тайвані

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.