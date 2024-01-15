Трамп значно випереджає інших республіканських кандидатів – опитування

Дональд Трамп значно випереджає інших республіканців за ключовими показниками популярності як кандидат у президенти США, повідомляє Українська правда.

Згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа, тоді як у травні цей показник становив 75%.

61% опитаних був би задоволений Роном Десантісом. Інші кандидати мають нижчі показники: Ніккі Гейлі – 48%; Вівек Рамасвамі – 44%; Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру в середу) – 23%; і Аса Гатчінсон – 17%.

Трамп має особливо високий рейтинг серед республіканців і незалежних республіканців за трьома показниками: він має найкращі шанси на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії. Трамп також випереджає своїх опонентів-республіканців, з меншим відривом, за двома іншими показниками – емпатія і спільні цінності. А сім з 10 республіканців і прихильників Республіканської партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа.

Водночас значно менше демократів і незалежних демократів були б задоволені Байденом як кандидатом від своєї партії – 57%.

При цьому, якби Байден і Трамп були кандидатами від основних партій, 37% опитаних сказали, що вони, швидше за все, серйозно розглянули б кандидатуру третьої партії на посаду президента. 15% зробили б це з великою ймовірністю.

Опитування ABC News/Ipsos було проведене за допомогою ймовірнісного методу Ipsos KnowledgePanel 4-8 січня 2024 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2228 дорослих. Партійний розподіл становить 25-25-41%, демократи-республіканці-незалежні. Результати мають похибку вибірки 2,5%. Опитування було підготовлено для ABC News компанією Langer Research Associates, а вибірка та збір даних здійснювалися компанією Ipsos.