Німеччина готується до гібридної війни Росії з НАТО – Bild

Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.﻿﻿ Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу, повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року.

У секретному документі ("Секретна інформація – тільки для службового користування") Міноборони Німеччини докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відкидає українську армію назад.

Спочатку прихована, а потім все більш явна атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися в жовтні в разі перекидання Росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. З грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" відбувається штучно викликаний "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

Сценарій закінчується через 30 днів після "дня Х". Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.