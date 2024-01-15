ISW: РФ готується до нового наступу, але не матиме значущих проривів

Згідно з даними, проаналізованими експертами Інституту вивчення війни (ISW), росіяни готуються до нового наступу, проте, за попередньою оцінкою, не зможуть здійснити оперативно значущі прориви, повідомляє Українська правда.

Російські джерела стверджують, що війська РФ готуються розпочати новий наступ у найближчі тижні, як тільки земля замерзне на сході та півдні України.

Російський літературний критик і теоретик альтернативної історії Сергій Переслєгін заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні приблизно між 12 січня і 2 лютого після того, як земля замерзне і, ймовірно, після того, як українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Він також висловив занепокоєння тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які він прогнозує.

Російський військовий блогер заявив 14 січня, що кількість російських військовослужбовців на фронті дозволяє окупантам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи будуть оперативно значущі "прориви".

Він стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на херсонському напрямку.

Ще один російський блогер заявив, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового в західній частині Запорізької області.

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська авіація не може діяти на півдні України через погодні умови.

Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників.

Він стверджував, що українські сили виділяють безпілотники для завдання ударів по кожній важливій цілі на заході Запорізької області, і що інтенсивне використання українських безпілотників ускладнює ротацію російського особового складу.

За попередньою оцінкою ISW, мінусові температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але, швидше за все, місцевість стане більш сприятливою для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне.

Разом із тим аналітики продовжують оцінювати, що російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу, незважаючи на зимові погодні умови і стан місцевості.

ISW також оцінює, що російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви.

Ключові висновки ISW за 14 січня