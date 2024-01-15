ISW про ракетні удари росіян: Хочуть "подолати" українську ППО

Російські загарбники "експериментують" з ракетними ударами різного типу, щоб адаптувати свої системи й "подолати" українську ППО.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Російські війська, ймовірно, продовжують "експериментувати" й адаптувати свої ракетні та безпілотні ударні комплекси проти України, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону" , – зазначають аналітики.

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ останнім часом завдають ударів по Україні, використовуючи різні типи ракет, в тому числі гіперзвукові балістичні Х-47 "Кинжал".

Він заявив, що окупанти запускають невизначені "повітряні приманки" і "Шахеди", щоб вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони і дати можливість російським військам завдавати успішних ракетних ударів.

ISW спостерігав, як російські війська експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотниками і ракетних ударів, намагаючись проникнути в українські системи ППО, оскільки українські війська адаптувалися до російських схем ударів.

Аналітики раніше оцінювали, що Росія може активізувати зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин вони можуть бути більш успішними для ураження цілей в Україні.

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив 14 січня, що санкції, ймовірно, знижують якість російських ракет.

Повідомляється, що зниження якості російських ракет може ще більше ускладнити здатність Росії завдавати успішні серії ударів по Україні.