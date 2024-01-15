Росіяни заявили про збиття трьох українських ракет

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт вночі 15 січня повідомив, що над Курськом і районом спрацювала система ППО, пізніше він повідомив про три збиті "українські ракети", повідомляє Українська правда.

"У небі над Курськом і Курським районом спрацювало ППО. Прошу жителів зберігати спокій!" , – заявив губернатор. ﻿

Пізніше Старовойт заявив, що, за попередньою інформацією, "над територією Фатезького району черговими засобами ППО" нібито "збито 3 українські ракети".

Вранці Міноборони РФ повідомило, що "черговими засобами ППО три ракети ТРК "Точка-У" було знищено над Курською областю".