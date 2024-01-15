За добу РФ втратила в Україні майже 1000 військових та 14 танків – Генштаб

За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 980 військових, 14 танків, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали: