За добу РФ втратила в Україні майже 1000 військових та 14 танків – Генштаб
За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 980 військових, 14 танків, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 370 980 (+980) осіб,
- танків − 6 089 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 11 322 (+20) од,
- артилерійських систем − 8 771 (+24) од,
- РСЗВ − 958 (+1) од,
- засобів ППО − 650 (+2) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 865 (+4) од,
- крилатих ракет − 1 815 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 698 (+31) од,
- спеціальної техніки − 1 356 (+3) од.