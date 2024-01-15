Українські військові збили літак А-50 над Азовським морем – ЗМІ

Українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак, А-50 і підбили ІЛ-22 ввечері 14 січня, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За інформацією з джерел в Силах Оборони стало відомо про збиття Повітряними силами військового літака ПКС РФ А-50 та пошкодження Іл-22М11, бортовий номер 75106.

Як повідомляється, літак А-50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 ПКС РФ було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Літак Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового, а зрештою був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря близько 21-ої години 14 січня. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик "швидкої" та пожежної машини.

А-50 – це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.