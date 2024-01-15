"Лукойл" скоротив виробництво бензину через санкції – росЗМІ

Найбільша приватна нафтова компанія Росії "Лукойл" удвічі скоротила випуск високооктанового бензину на найбільшому в РФ Нижньогородському НПЗ. Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

За їхніми словами, це сталося 4 січня через вихід з ладу установки каталітичного крекінгу. Зокрема, зламалося іноземне компресорне обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом, оскільки санкції обмежили можливість його закупівлі.

Загалом на Нижньогородському НПЗ дві установки каталітичного крекінгу. Вони були введені в експлуатацію в 2010 і 2015 роках. З ладу вийшло старіше обладнання. Однак, за словами одного із співрозмовників, 26 грудня 2023 року сталася поломка і на установці каткрекінгу 2015 року, але її відтоді вдалося запустити на меншій потужності.

З 10 січня "Лукойл" зупинив продажі АІ-95 на біржі, стверджують джерела. За їхніми словами, така тактика нафтокомпанії пояснюється бажанням забезпечити паливом власні АЗС. Це провокує учасників ринку запасатися пальним.