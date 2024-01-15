Десятки тисяч німців протестували проти "Альтернативи для Німеччини"

Десятки тисяч німців протягом вихідних вийшли на акції протесту проти ідей правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у різних містах, повідомляє Європейська правда.

Демонстрації пройшли у багатьох містах. Найчисельнішою стала акція у Берліні з близько 25 тисячами учасників.

До акції у Потсдамі з 10 тисячами людей приєдналися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Приводом для демонстрації стало розслідування німецьких журналістів про зустріч політиків "АдН" та членів інших правих організацій, на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Бербок зазначила, що прийшла на мітинг разом зі звичайними громадянами "за демократію та проти фашизму старого і нового штибу".

У Кілі вийшло близько 8 тисяч людей, у Саарбрюкені – біля 5000, у Гамбурзі – близько 2000.

Перед цим на інформацію про зустріч правих гостро відреагували представники всього політичного спектру Німеччини.

Також це поновило дебати про можливість заборонити діяльність партії на законодавчому рівні як такої, що є небезпечною для країни.

Проте президент Франк-Вальтер Штайнмаєр має сумніви в успішності такої ініціативи з юридичної точки зору та прогнозує, що процедура зайняла би дуже тривалий час. Колишній суддя Федерального конституційного суду Ганс-Юрген Пап’єр вважає, що спроби заборонити "АдН" тільки згуртували би її симпатиків.