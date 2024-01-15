У розвідці розповіли, скільки снарядів КНДР передала Росії
Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками української розвідки, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.
"Основний боєприпас, який постачається з КНДР - це 122 мм і 152 мм", - уточнює він.
За оцінками ГУР, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації.
"Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - зазначає Скібіцький.
Відповідаючи на запитання про постачання КНДР до Москви балістичних ракет та їх застосування по Україні, представник ГУР підкреслив, що наразі збирається відповідна інформація.
"Будуть підтверджені дані - тоді будемо говорити", - сказав наостанок він.