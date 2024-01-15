РФ спробує знову дестабілізувати Молдову і повалити уряд – Санду
Ризики з боку Москви щодо спроб скинути уряд у Кишиневі нікуди не поділися. Очікується, що навесні Росія знову намагатиметься дестабілізувати ситуацію у Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на пресконференції, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", - сказала вона.
Санду нагадала, що увесь цей період Росія намагалася дестабілізувати порядок і владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використовувати режим у Придністровському регіоні.
"Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх заходів, щоб запобігти цим дестабілізаціям. І ми доводимо до громадян про ці ризики, як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд", - додала президентка Молдови, підкресливши, що уряду "ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця".
Санду підкреслила, що Молдова розраховує в цьому на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.
Ситуація в Молдові
Раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Маї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".
Раніше президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.
Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.