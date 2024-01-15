РФ значно завищила кількість новобранців у армії за 2023 рік – британська розвідка

Британська розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 15 січня.

Розвідка нагадує заяву експрезидента Дмітрія Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки, про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.

"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута" , – зазначають аналітики.

Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони і сільську місцевість.