Залужний підтвердив знищення двох російських літаків

Українські військові ввечері 14 січня збили два російські літаки над Азовським морем – А-50 та Іл-22. Інформацію про це підтвердили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командування Повітряних сил ЗСУ.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!" , – йдеться﻿ в повідомленні Головкома.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 також підтвердили﻿ у Повітряних силах.

"Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде..." , – йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше медіа з посиланнями на джерела в Силах оборони повідомляли про збиття двох літаків РФ над Азовським морем. Про це також писали російські воєнкори та провоєнні Telegram-канали.

А-50 – це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.