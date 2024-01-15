Штучний інтелект може замінити 40% робочих місць у світі – МВФ

У Міжнародному валютному фонді спрогнозували ризики розвитку технологій. Так, майже 40% робочих місць в усьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала світові уряди створити мережі соцзахисту та запропонувати програми перекваліфікації, щоб протистояти впливу штучного інтелекту.

"У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність - тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості" , - написала вона.

Георгієва зазначила, що широко вживана технологія штучного інтелекту може як допомогти, так і зашкодити людській робочій силі.

Вона також повторила попередні тези інших експертів, зазначивши, що очікувані наслідки будуть більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються, частково. Зокрема, через те, що офісні працівники вважаються більш схильними до ризику, ніж робітники, які виконують фізичну працю.

Загрози для більш розвинених країн

За її словами, у більш розвинених країнах штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць. Втім, попри це приблизно половина з них може отримати вигоду від того, як ШІ сприяє підвищенню продуктивності.

"Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу" , - зазначила Георгієва.

Посилаючись на аналіз МВФ, вона підкреслила, що це призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму.

"У найбільш екстремальних випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути" , - констатувала Георгієва.

Очікується, що на країни з економікою, що активно розвивається, і країни з низьким рівнем доходу ШІ вплине на 40% і 26% робочих місць відповідно.

Ризики для вікових категорій

Георгієва попередила, що використання штучного інтелекту може збільшити ймовірність соціальних заворушень. Дослідження показують, що ШІ може допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність. Молоді працівники можуть легше використовувати новітні технології, тоді як літні працівники в даному питанні важко адаптивні.

Перспективи в галузі штучного інтелекту

Однак, згідно з оцінкою економістів Goldman Sachs, зробленою в березні 2023 року, широке впровадження штучного інтелекту може в кінцевому підсумку може підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Георгієва також вказала на можливості для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.