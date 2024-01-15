Ломилися невідомі: журналіст-розслідувач заявив про спробу залякування

Журналіст Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати, повідомляє Українська правда.

"Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері папірцями. Мене не було вдома, ходив до друга (...) Тому ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною.

…Я навіть не знаю, якому деген*рату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста" , – написав журналіст.

Ніколов каже, що через 15 хвилин після інциденту в одному з анонімних Telegram-каналів з’явився пост із відео та фото з місця події.

За словами журналіста, це Telegram-канал "Карточный Офис". Його пов’язують з Офісом президента України.

На відео видно, як в двері, обклеєні папірцями з написами "зрадник", "ухилянт" та ін., стукають чоловіки. Один з них сказав: "Будемо розмовляти зараз з тобою. Ти по відео дуже гарно вмієш розмовляти. Зараз порозмовляєш… ми з тобою до президента".