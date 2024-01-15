У Кремлі прокоментували збиття двох російських літаків в Україні
Речник Кремля Дмитро Пєсков порекомендував запитати у Міністерства оборони РФ про долю літаків А-50 та ІЛ-22, котрі підбили над Азовським морем, повідомляє Ділова столиця.
"Ні, інформації немає… Потім, все-таки це тема, яка стосується перебігу спеціальної військової операції", — зазначив Пєсков та порекомендував уточнювати цю інформацію в російському Міноборони.
Нагадаємо, 14 січня Сили оборони України збили над Азовським морем російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та підбили реактивний бомбардувальник ІЛ-22.
15 січня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив цю інформацію у Facebook.