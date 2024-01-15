У Росії зросла кількість людей з алкогольною залежністю

У Росії вперше за десять років зафіксовано зростання випадків постановки діагнозу "алкогольна залежність".﻿﻿ Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на дані Росстату, повідомляє Українська правда.

"Із 2010 до 2021 року кількість уперше виявлених пацієнтів з алкогольною залежністю скоротилася майже вдвічі - зі 100 тис. до 53 тис. осіб. Однак у 2022 році лікарі виявили 54,2 тис. таких пацієнтів. Опитані "Коммерсантом" експерти пояснюють відкат комплексом причин - пандемією, соціально-економічними потрясіннями і посиленням геополітичних протистоянь" , – йдеться в публікації.

Зазначається, що до 2021 року в Росії систематично знижувався показник - кількість уперше виявлених людей з алкогольною залежністю та алкогольними психозами (гострий стан, який супроводжується галюцинаціями, перепадами настрою, порушеннями сну та іншими симптомами).

За даними Росстату, 2010 року було взято під диспансерне спостереження 153,9 тис. пацієнтів зі встановленим уперше діагнозом "алкогольна залежність" (з них 47,5 тис. зіткнулися з алкогольним психозом).

У 2015 році таких пацієнтів було вже 103,6 тис. (включно з 30 тис. із психозом), у 2019-му - 70,9 тис. (із них 16,9 тис. із психозом), у 2020-му - 54,9 тис. (14 тис. із психозом), а у 2021 році - 53,3 тис. (12,8 тис. із психозом).

Однак у 2022 році у цього показника було зафіксовано деяке зростання: під диспансерне спостереження було вперше взято 54,2 тис. осіб (із них з алкогольним психозом 12,9 тис.).

У російському МОЗ цей відкат пояснили пандемією коронавірусу.

Причиною, мовляв, став "стрес від пандемії", вважають у відомстві, а також той факт, що "інфляція випереджає підвищення акцизів на алкоголь".