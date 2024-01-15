На Таврійському напрямку окупанти активно застосовують авіацію – Тарнавський

Російські окупанти з більшою старанністю штурмують позиції ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім того, останні 72 години поспіль загарбники, не припиняючи, б'ють з авіації. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Наталия Гурковская, РБК-Україна.

"Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Минулої доби зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 за вчора" , - розповів він.

За словами Тарнавського, окупанти знову застосовують бронетехніку. Зокрема, середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень.

"Також вчора ворог здійснив 2 ракетних удари та 715 артобстрілів. Найгарячіше на Авдіївському та Марїнському напрямках" , - зазначив генерал.

Загальні втрати загарбників на Таврійському напрямку за минулу добу склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Зокрема, 6 ББМ, 3 артсистеми, 23 БПЛА.Також знищено ворожий пункт управління БПЛА.